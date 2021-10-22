Полиция не обнаружила следов насилия на телах погибших в Албании россиян

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Албанские правоохранители не обнаружили следов насилия на телах четырех россиян, которые были найдены мертвыми в сауне в деревне Керрет. Об этом сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на отчет прокуратуры.

"Для проверки были взяты пробы воды из бассейна и хлора для дезинфекции", – говорится в материале.

Также в прокуратуре отметили, что видео с камер наблюдения свидетельствует о том, что россияне пребывали в нормальном состоянии перед заходом в сауну.

"Среди прочего была изучена видеосъемка с камер видеонаблюдения, в результате ее предварительного осмотра следует, что жертвы до момента входа в помещение находились в хорошем физическом состоянии", – отмечается в публикации.

Вечером 15 октября в сауне отеля в албанской деревне Керрет обнаружили тела четырех россиян, среди которых двое мужчин и две женщины в возрасте от 31 до 60 лет. По некоторым данным, погибшие – супружеские пары, которые при этом приходятся друг другу родственниками.

Генпрокуратура Албании возбудила уголовное дело по статье "Убийство". По одной из версий, причиной смерти туристов могло стать повышенное содержание хлора в бассейне отеля.