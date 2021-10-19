Генпрокуратура Албании возбудила дело после гибели российских туристов

12:29
Фото: youtube.com/Euronews Albania
Генпрокуратура Албании возбудила уголовное дело по статье "Убийство" после гибели четырех россиян в сауне отеля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Тиране.
"По предложению госполиции Албании генеральная прокуратура приняла решение о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство". В ближайшее время ожидаются результаты токсикологической экспертизы", – отметили в дипмиссии.
Вечером 15 октября в сауне отеля в албанской деревне Керрет обнаружили тела четырех россиян, среди которых двое мужчин и две женщины в возрасте от 31 до 60 лет. По некоторым данным, погибшие – супружеские пары, которые при этом приходятся друг другу родственниками.
По одной из версий, причиной смерти туристов могло стать повышенное содержание хлора в бассейне отеля.
Названа основная версия гибели российских туристов в Албании
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