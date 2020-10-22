Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Оренбурге таксист удерживал женщину с ребенком в автомобиле, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Следователи инициировали проверку в связи с появлением в СМИ видеозаписи, где мужчина отказывается выпустить из машины женщину и несовершеннолетнего ребенка. На ней видно, что ребенок просит о помощи.

В СК сообщили, что в ходе проверки выяснилось, что между таксистом и женщиной возник конфликт. Он произошел из-за того, что мужчина привез их к дому 163 по улице Пролетарской. Данный адрес был указан в бортовом устройстве водителя. Однако пассажирам нужно было проследовать до 263, отметили в ведомстве.

"Не получив оплату за поездку, водитель привел автомобиль в движение, отказавшись предоставить пассажирам возможность покинуть автомобиль, после чего остановился возле дома 55 по улице Пролетарской и с применением насилия высадил пассажиров", – заявили в СК.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе проверки были опрошены все участники происшествия, а также изъяты необходимые предметы. Кроме того, следователи приняли меры к медицинскому освидетельствованию участников конфликта.

В СУ СК по региону подчеркнули, что глава управления поручил тщательно выяснить все обстоятельства происшествия, дать процессуальную оценку фактам применения насилия со стороны таксиста, а также лишения свободы в отношении двух лиц, находившихся в автомобиле.

Ранее в Москве пассажир такси отказался покидать машину, заявив, что его избивает водитель. Он требовал прислать сотрудников правопорядка и скорую помощь. Когда городские службы прибыли, клиент исчез.