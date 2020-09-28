Таксист оторвал ухо пассажиру в Сочи

Фото: Антон Великжанин/Москва 24

В Сочи таксист оторвал ухо своему пассажиру в ходе драки. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что пострадавшим стал 24-летний местный житель. Он вместе со своей девушкой воспользовался услугами такси поздно вечером. После поездки между ним и водителем произошел конфликт, переросший в драку.

Известно, что пассажир, потерявший ухо, обратился в правоохранительные органы, однако от дальнейшей проверки отказался.

Ранее сообщалось, что в московском кафе в Востряковском проезде произошел конфликт со стрельбой. Ссора между двумя группами людей произошла из-за того, что гости свадьбы перепутали заведения и, войдя не в то кафе, поругались с отдыхающими там людьми.

