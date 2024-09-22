В Тихорецком районе Кубани завершили разминирование территории после ЧП

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В Тихорецком районе Краснодарского края завершено разминирование территории после атаки беспилотников, сообщил глава района Анатолий Перепелин в своем телеграм-канале.

По его словам, эвакуированные жители могут возвращаться в свои дома. Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Тихорецкого района.

Ранее в Тихорецком районе ввели локальный режим ЧС для организации помощи местным жителям после атаки БПЛА. Из пунктов временного размещения жителей района перевезли в гостиницы – в Тихорецком районе 62 человека, в Выселковском – 39. Остальная часть граждан уехали к родственникам.

Всего из Тихорецкого района эвакуировали 1,2 тысячи человек. Причиной стал пожар с детонацией, который возник в результате падения обломков подавленных беспилотников ВСУ. Местным жителям обеспечили горячее питание, им также предоставляют помощь медиков и волонтеров.