22 сентября, 20:38Происшествия
В Тихорецком районе Кубани завершили разминирование территории после ЧП
Фото: 123RF/porpeller
В Тихорецком районе Краснодарского края завершено разминирование территории после атаки беспилотников, сообщил глава района Анатолий Перепелин в своем телеграм-канале.
По его словам, эвакуированные жители могут возвращаться в свои дома. Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Тихорецкого района.
Ранее в Тихорецком районе ввели локальный режим ЧС для организации помощи местным жителям после атаки БПЛА. Из пунктов временного размещения жителей района перевезли в гостиницы – в Тихорецком районе 62 человека, в Выселковском – 39. Остальная часть граждан уехали к родственникам.
Всего из Тихорецкого района эвакуировали 1,2 тысячи человек. Причиной стал пожар с детонацией, который возник в результате падения обломков подавленных беспилотников ВСУ. Местным жителям обеспечили горячее питание, им также предоставляют помощь медиков и волонтеров.
Опасность атаки БПЛА объявлялась в Курской области 8 раз за сутки