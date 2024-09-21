Режим ЧС введен для помощи жителям Тихорецкого района Кубани после атаки БПЛА

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В Тихорецком районе ввели локальный режим ЧС для организации помощи местным жителям после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, сейчас на месте продолжают работу экстренные и специальные службы.

"Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил, что введен локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием", – сказал Кондратьев, отметив, что требуется время для полной проверки территории, однако населению ничего не угрожает.

Как добавил губернатор, из пунктов временного размещения жителей района перевезли в гостиницы – в Тихорецком районе 62 человека, в Выселковском – 39. Остальная часть граждан уехали к родственникам, уточнил Кондратьев.

Ранее из Тихорецкого района эвакуировали 1,2 тысячи человек. Причиной стал пожар с детонацией, который возник в результате падения обломков подавленных беспилотников ВСУ. Местным жителям обеспечили горячее питание, им также предоставляют помощь медиков и волонтеров.

Позже стало известно, что в зоне жилой застройки Тихорецка специалисты Роспотребнадзора берут пробы воздуха.