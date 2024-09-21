Специалисты Роспотребнадзора берут пробы воздуха в Тихорецке Кубани после атаки БПЛА

Фото: ТАСС/Елена Задворная

В зоне жилой застройки Тихорецка Краснодарского края берут пробы воздуха после атаки БПЛА, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого управления Роспотребнадзора.

"В настоящее время отбор проб воздуха в зоне жилой застройки города Тихорецка проводится", – сказали в Роспотребнадзоре.

Ранее из Тихорецкого района эвакуировали 1,2 тысячи человек. Причиной стал пожар с детонацией, который возник в результате падения обломков подавленных беспилотников ВСУ.

В целях безопасности было принято решение провести временную эвакуацию жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания. Местным жителям обеспечили горячее питание, им также предоставляют помощь медиков и волонтеров.