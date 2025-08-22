Средства ПВО за ночь сбили 54 украинских беспилотника над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО в ночь на 22 августа уничтожили и перехватили 54 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России, сообщает Минобороны.

В частности, 19 беспилотников ликвидировали над Брянской областью, 11 – над Волгоградской, 8 – над Ростовской, 7 – над Воронежской, по 3 – на Белгородской и Орловской областями, 2 – над Курской областью и 1 – над Крымом.

Ранее два человека погибли при обстреле Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны украинских военных. Жертвами стали мужчина и женщина. Травмы получил еще 21 мирный житель.

Как уточнил глава региона Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город при помощи высокоточной дальнобойной ракеты М30А1 с РСЗО HIMARS и ударных БПЛА самолетного типа.