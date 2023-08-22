Среди жертв пожара на острове Мауи в штате Гавайи может быть много детей

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Власти гавайского острова Мауи, серьезно пострадавшего от лесных пожаров, опасаются, что среди жертв стихийного бедствия больше всего окажется детей. Об этом сообщил губернатор штата Гавайи Джош Грин в интервью телеканалу CBS.

По его словам, среди пропавших без вести много детей, поскольку в момент ЧП школы были закрыты из-за отключения электроэнергии, вызванного сильным ветром, и дети находились дома. Он отметил, что родителям было сложно добраться до них из-за пробок или перекрытых дорог.

Грин заявил, что речь идет о крупнейшей катастрофе, которая когда-либо случалась на Мауи. Он призвал мир поддерживать пострадавший штат всеми возможными способами.

Лесной пожар начался на гавайском острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел.

По предварительным данным, в результате пожаров на Гавайях погибли не менее 106 человек. Еще 850 числятся пропавшими без вести. Член Законодательного собрания американского штата Гавайи Эль Кокран отмечает, что итоговое число погибших может достигнуть "как минимум нескольких сотен человек".

Президент США намеревался посетить Гавайи, чтобы на месте ознакомиться с последствиями лесных пожаров. Однако визит до сих пор не состоялся. Одновременно с этим конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила президента США в поддержке Украины, а не пострадавших на Гавайях.

По словам местных властей, возгорание стало "самым смертоносным в США за последние 100 лет". Как утверждает Грин, в Лахайне было разрушено около 2,2 тысячи зданий. Ущерб от пожаров на гавайском острове Мауи составил порядка 6 миллиардов долларов.