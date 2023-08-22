В шприце, которым укололся ребенок в машине каршеринга в Москве, оказался мефедрон

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Экспертиза показала, что в шприце, о который накануне укололась 10-летняя девочка в автомобиле каршеринга, оказался мефедрон, сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

18 августа ребенок укололся о шприц, который был воткнут в сиденье в каршеринге в Москве. В полицию Крылатского обратились родители девочки. Пострадавшую экстренно отвезли в больницу, где сдали анализы. Кроме того, шприц отправили на экспертизу.

Сервис каршеринга BelkaCar проводит проверку после случившегося. В компани подчеркнули, что проводят внутреннее расследование и выясняют обстоятельства произошедшего.

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