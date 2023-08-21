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Сервис каршеринга BelkaCar проводит проверку после укола ребенка о шприц в автомобиле компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу каршерингового сервиса.

"Сейчас мы на связи с пользователем, проводим внутреннее расследование, выясняем обстоятельства произошедшего", – отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что ребенок укололся о шприц, который был воткнут в сиденье в каршеринге в Москве. Инцидент случился 18 августа.

В полицию Крылатского обратились родители девочки. Пострадавшую экстренно отвезли в больницу, где сдали анализы. Кроме того, шприц отправили на экспертизу. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.



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