21 августа, 23:51Происшествия
BelkaCar проводит проверку после укола ребенка о шприц в автомобиле компании
Фото: depositphotos/astanin.photo
Сервис каршеринга BelkaCar проводит проверку после укола ребенка о шприц в автомобиле компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу каршерингового сервиса.
"Сейчас мы на связи с пользователем, проводим внутреннее расследование, выясняем обстоятельства произошедшего", – отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что ребенок укололся о шприц, который был воткнут в сиденье в каршеринге в Москве. Инцидент случился 18 августа.
В полицию Крылатского обратились родители девочки. Пострадавшую экстренно отвезли в больницу, где сдали анализы. Кроме того, шприц отправили на экспертизу. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Теперь москвичи будут проверять кресла в каршеринге из-за случая со шприцем
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