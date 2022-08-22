Украинские спецслужбы не планировали убийство Александра Дугина – СМИ

Фото: Агентство "Москва"

С самого начала в планы спецслужб Украины входило только убийство дочери Александра Дугина, журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Готовившие убийство Дарьи Дугиной интересовались распорядком дня и привычками только самой журналистки. <...> Совершившие дистанционно подрыв автомобиля точно знали, что Дугина находилась за рулем одна", – отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что убийство отца Дугиной в планы украинских спецслужб не входило.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.

В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

