Машина, на которой следили за Дарьей Дугиной, выставлена на продажу

Фото: СК РФ

В Киеве на продажу выставили автомобиль Mini Cooper, на котором осуществлялась слежка за российской журналисткой Дарьей Дугиной, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Авто, на котором следили за Дугиной, было продано совсем недавно в Украине. Я так понимаю, объявление еще не сняли. По ходу, они продают машину, на которой следили за Дугиной", – приводит издание слова украинского журналиста Анатолия Шария.

По данным СМИ, продать автомобиль решила подозреваемая в организации убийства российской журналистки Наталья Вовк. Отмечается, что продавца машины на сайте зовут Данил Шабан. Его фамилия совпадает с фамилией дочери убийцы Софии Шабан.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналист и политолог Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

В связи с произошедшим следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дугиной в производство Главного следственного управления ведомства.

В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

Подозреваемая 1979 года рождения прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Софией Шабан 2010 года рождения. Они арендовали квартиру в доме, где жила Дугина.

В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где журналистка присутствовала в качестве почетного гостя. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

