16:51Происшествия
Появились кадры с места прорыва трубы с водой в ТЦ "Времена года"
На них видно, как вода заливает помещения. По словам очевидцев, к ТЦ подъехало множество машин скорой помощи.
По предварительным данным, порыв произошел в гастрономе "Глобус Гурмэ" на цокольном этаже.
Ранее сообщалось, что три человека госпитализированы в результате ЧП. Известно также, что у сотрудницы гипермаркета, расположенного в торговом центре, из-за случившегося произошел сердечный приступ. На втором этаже остаются заблокированные люди.
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