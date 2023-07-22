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16:51

Происшествия

Появились кадры с места прорыва трубы с водой в ТЦ "Времена года"

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Появились кадры с места прорыва трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте.

На них видно, как вода заливает помещения. По словам очевидцев, к ТЦ подъехало множество машин скорой помощи.

По предварительным данным, порыв произошел в гастрономе "Глобус Гурмэ" на цокольном этаже.

Ранее сообщалось, что три человека госпитализированы в результате ЧП. Известно также, что у сотрудницы гипермаркета, расположенного в торговом центре, из-за случившегося произошел сердечный приступ. На втором этаже остаются заблокированные люди.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

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