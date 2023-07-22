Городские службы устраняют последствия разлива горячей воды в ТЦ "Времена года"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Городские службы столицы ликвидируют последствия прорыва трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ПАО "Московская объединенная энергетическая компания".

Согласно предварительной информации, в результате ЧП пострадавшими оказались пять человек, они получают медицинскую помощь. На данный момент службы городского хозяйства ведут работы на месте случившегося.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, при аварии погиб один человек.

Ранее стало известно, что в ТЦ "Времена года" произошел прорыв горячей воды. Несколько десятков человек пострадали. Позже сообщалось, что три человека были госпитализированы.

На втором этаже остаются заблокированные люди. У сотрудницы гипермаркета, расположенного в торговом центре, из-за случившегося произошел сердечный приступ.

До этого пять человек пострадали в результате прорыва трубопровода в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Они получили ожоги и были доставлены в больницу.

Прорыв трубы произошел во время гидроиспытаний теплосетей в Петербурге