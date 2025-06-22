ПВО уничтожила ночью 11 дронов над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, девять беспилотников сбили в Брянской области и по одному дрону над Смоленской областью и Крымом.

Ранее автомобиль скорой помощи подвергся атаке украинского беспилотника в центре Лисичанска в ЛНР. Три человека получили ранения – всех госпитализировали в местную больницу.

Еще одна атака вражеского дрона произошла до этого в Белгоодской области: шесть мирных жителей получили ранения из-за атаки FPV-дрона по одному из предприятий в Шебекино. Кроме того, из-за атаки БПЛА одно из зданий предприятия получило повреждения фасада и остекления.