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22 июня, 07:40

Происшествия

ПВО уничтожила ночью 11 дронов над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, девять беспилотников сбили в Брянской области и по одному дрону над Смоленской областью и Крымом.

Ранее автомобиль скорой помощи подвергся атаке украинского беспилотника в центре Лисичанска в ЛНР. Три человека получили ранения – всех госпитализировали в местную больницу.

Еще одна атака вражеского дрона произошла до этого в Белгоодской области: шесть мирных жителей получили ранения из-за атаки FPV-дрона по одному из предприятий в Шебекино. Кроме того, из-за атаки БПЛА одно из зданий предприятия получило повреждения фасада и остекления.

ВСУ с помощью БПЛА нанесли удары по приграничным районам Курской области

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