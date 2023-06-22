10:35Происшествия
Открытое горение на складе в Ростовской области ликвидировано
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Открытое горение на складе с посудой и электротехникой в Ростовской области ликвидировано, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
Потушить открытый огонь удалось в 10:25. Сейчас идет промывка помещений.
В 09:50 крупный пожар был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров.
Пожар произошел на складе с посудой и электротехникой на рынке "Классик". О возгорании сообщили в 06:34 по московскому времени. Речь идет о складском помещении в поселке Янтарном, которое располагается на улице Малое Зеленое кольцо, в доме № 3А.
Сначала огонь охватил тысячу квадратных метров. Позднее площадь пожара возросла до двух тысяч квадратных метров. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
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