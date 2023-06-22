Крупный пожар на складе в Ростовской области локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Крупный пожар на складе с посудой и электротехникой в Ростовской области локализован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Остановить распространение огня спасателям удалось в 09:50. Локализация объявлена на площади две тысячи квадратных метров.

Пожар произошел на складе с посудой и электротехникой на рынке "Классик". О возгорании сообщили в 06:34 по московскому времени. Речь идет о складском помещении в поселке Янтарном, которое располагается на улице Малое Зеленое кольцо, в доме № 3А.

Сначала огонь охватил тысячу квадратных метров. Позднее площадь пожара возросла до двух тысяч квадратных метров. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.



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