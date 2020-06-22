Бетономешалка опрокинулась на МКАД на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовой бетоносмеситель опрокинулся на МКАД на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Авария произошла на 52-м километре МКАД при съезде в сторону Троекуровского кладбища. В настоящее время машину убрали с проезжей части. Обстоятельства происшествия выясняются.

21 июня смертельное ДТП произошло около села Паниковец в Липецкой области. В результате происшествия погибло шесть человек. Еще одна женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

До этого в Санкт-Петербурге случилось столкновение трех автомобилей и маршрутного такси. В результате инцидента один человек погиб, шестеро получили травмы.