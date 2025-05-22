Ректор московской академии Николай Чесноков погиб в монументе "Родина-мать зовет!"

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Ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков погиб в конструкции монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом сообщается в телеграм-канале музея-заповедника "Сталинградская битва".

В учреждении рассказали, что для официальной делегации VII Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы физического воспитания и адаптивной физической культуры в сфере образования" была проведена экскурсия по мемориальному комплексу "Героям Сталинградской битвы" с возложением цветов в зале воинской славы и осмотром главного монумента.

Внутри сооружения "Родина-мать зовет!" во время спуска Чесноков почувствовал себя плохо. Сотрудники музея оказали ему первую помощь и вызвали бригаду врачей. Однако он скончался до их прибытия. По предварительным данным, смерть произошла по естественными причинам, уточнил музей.

Учреждение выразило соболезнования родным и коллегам Чеснокова.

Следственный комитет России сообщил об обнаружении тела мужчины в конструкции монумента днем в четверг, 22 мая. Следователи указывали, что, предварительно, его смерть не имеет признаков криминального характера.

Позже стало известно о смерти Чеснокова. Ему было 68 лет. При этом на тот момент в академии, ректором которой он являлся, причину смерти не уточнили.

