Умер ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков

Фото: vk.com/МГАФК – официальная группа

Ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщили на сайте академии.

В МГАФК выразили соболезнования родным и близким.

"Информацию о дате, времени и месте прощания сообщим позже", – отметили в вузе.

В академии причину смерти не уточнили.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомства заявили, что тело ректора нашли внутри монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде.

Николай Чесноков родился в 1957 году. В 1979 году он окончил Российский университет спорта "ГЦОЛИФК" по специальности преподаватель физического воспитания, тренер по легкой атлетике. Чесноков был доктором педагогических наук, профессором и академиком РАЕН.

Об обнаружении тела мужчины в конструкции монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде стало известно 22 мая. По предварительным данным СК по региону, смерть мужчины не имеет признаков криминального характера. Вероятно, мужчине стало плохо во время экскурсии. По факту произошедшего Следственный комитет организовал проверку.