Тело мужчины обнаружено в конструкции монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тело мужчины обнаружено в конструкции монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Волгоградской области.

В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, смерть мужчины не имеет признаков криминального характера. По данному факту СК РФ организовал процессуальную проверку.

При этом до этого в социальных сетях и местных СМИ сообщали, что мужчина в возрасте около 70 лет умер в конструкции монумента после того, как ему стало плохо во время экскурсии.

Ранее в школе № 16 города Красноярска во время перемены умер 12-летний мальчик – ученик 5-го класса. По версии следователей, ребенок сначала потерял сознание. Медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть школьника.

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего. Видимых повреждений на теле школьника нет, назначена экспертиза.

