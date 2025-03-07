Умер создатель телепередачи "Человек и закон" Вахтанг Микеладзе

Фото: kinopoisk.ru

Режиссер Вахтанг Микеладзе, который принимал участие в создании телепередачи "Человек и закон", скончался 6 марта на 88-м году жизни. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на заявление кинокомпании "Синтез-Интегра", где работал режиссер.

Причина смерти не называется.

Микеладзе учился во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова по направлению "режиссер документального кино". Затем он работал в студии документальных фильмов в Тбилиси, а с конца 80-х – в Москве.

Он не только участвовал в создании телепередачи "Человек и закон", но и был автором программ "Документальный детектив" и "Детективные истории". Кроме того, ему вручили премию XXVI Лейпцигского кинофестиваля за созданный им фильм "Серые цветы", который рассказывает о детской преступности.

За 53 года работы в киноиндустрии Микеладзе создал свыше 2 500 фильмов и получил более 500 наград, премий и призов. В число других работ режиссера вошли фильмы "Умереть в Сталинграде", "Эрмитаж. Пульс жизни", "Кровавые листья сакуры" и многие иные кинокартины.

