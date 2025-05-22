Минздрав: состояние ребенка после падения на него забора в Балашихе удовлетворительное

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Состояние одного из двух подростков, на которых упал бетонный забор в Балашихе, удовлетворительное. Об этом заявило министерство здравоохранения Подмосковья, передает РИА Новости.

Забор упал на подростков в подмосковной Балашихе на стройплощадке 21 мая. По факту случившегося прокуратура начала проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства ЧП.

"Дети были осмотрены врачами приемного отделения медучреждения, проведены все необходимые обследования, предложена госпитализация в стационар для динамического наблюдения", – сказали в ведомстве.

В региональном Минздраве уточнили, что родители одного из мальчиков от госпитализации отказались.

Ранее сообщалось, что электрическая плита упала и насмерть задавила полуторагодовалого ребенка в Щелкове. 7 апреля дети 1,5 и 4 лет остались на кухне без взрослых. В это время на одного ребенка упала плита. От полученных травм он скончался на месте. Его мать рассказала, что она легла спать, когда встала, то увидела, как ее дочь плачет, а под плитой было тело ее сына.