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22 мая, 14:24

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Росздравнадзор: проверка клиники Хайдарова проводится совместно с СК

В Росздравнадзоре заявили о совместной проверке с СК в клинике Хайдарова

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Росздравнадзор совместно со Следственным комитетом России (СКР) проводит проверку по факту гибели пациента клиники хирурга Тимура Хайдарова. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Подобным образом в ведомстве прокомментировали ситуацию, при которой сотрудники Росздравнадзора требовали юристов клиники IQ Plastique пропустить их внутрь. Здание при этом было опечатано.

В феврале 2024 года в клинику обратился продюсер Петр Гаврилов. Ему провели операцию, однако после выписки пациент почувствовал недомогание и повторно обратился в больницу, где ему снова провели хирургическое вмешательство.

После этого, как считают следователи, состояние мужчины продолжило ухудшаться. Его доставили в другую больницу, где он впал в кому и скончался. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.

В рамках расследования уголовного дела следователи задержали 45-летнего заведующего хирургическим отделением и 28-летнего хирурга. Позже им предъявили обвинение.

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