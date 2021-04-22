В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды

Фото: МВД РФ

Полиция в Москве задержала предполагаемых организаторов финансовой пирамиды по подозрению в хищении 460 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, от действий злоумышленников пострадали более 120 человек. Они обратились в полицию, сообщив что внесли крупные суммы денег по договору займа, который заключили в офисе микрофинансовой компании в Печатниковом переулке. По условиям договоров им должны были ежемесячно выплачивать от 17 до 24% от взноса, однако организация в последствии не стала выполнять эти обязательства.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что представители компании, действуя в составе организованной группы, разработали схему хищения денежных средств граждан по принципу финансовой пирамиды. Они обещали ежемесячные выплаты в виде процентов. С целью создания видимости выполнения взятых на себя обязательств злоумышленники некоторое время выплачивали деньги за счет новых вкладчиков", – рассказала Волк.

Она уточнила, что полученные средства выводились через аффилированные организации и похищались организаторами пирамиды.

Ранее телефонные мошенники в Москве сумели обмануть жительницу столицы, которая в результате преступных действий лишилась взятых в кредит средств. По данным правоохранительных органов, к женщине якобы обратился сотрудник службы безопасности банка, предупредивший о противоправных действиях с ее счетом. По предварительным оценкам, сумма ущерба составила около 7 миллионов рублей.