В Москве задержали подозреваемую в попытке завладеть квартирой по фальшивому паспорту

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре Москвы полиция задержала женщину, которая подозревается в попытке мошенничества с целью приобретения квартиры по фальшивым документам. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По предварительным данным, злоумышленница попыталась оформить нотариальную доверенность на отчуждение квартиры с использованием фальшивого паспорта. Однако сотрудники нотариальной конторы засомневались в подлинности документа и обратились в полицию.

Полицейские смогли выяснить, что 49-летняя москвичка решила представиться 61-летней хозяйкой недвижимости, расположенной на Строгинском бульваре. Таким образом она надеялась заполучить квартиру.

Теперь в отношении женщины заведено дело по факту покушения на преступление. Подозреваемая арестована.

Ранее пенсионерка из подмосковного Хотькова заявила в полицию о хищении из ее квартиры 1 миллиона долларов и 1 миллиона рублей, украсть деньги, по словам 89-летней женщины, мог ее внук. По данному факту организована проверка. Правоохранители установят все обстоятельства случившегося.