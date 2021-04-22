Генерал раскрыл число погибших в результате протестов в Мьянме

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С начала февраля в Мьянме в результате протестов погибли 258 человек, заявил официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун. Об этом сообщает РИА Новости.

"Когда протест перешел на этап терроризма, конечно, нашим правоохранительным службам пришлось применять оружие. Поэтому есть жертвы. Я сейчас назову их официальное количество. До сегодняшнего дня общее количество погибших, связанных с протестами, – 258 человек. Из них 240 человек погибли из-за ответных выстрелов правоохранительных сил после нападения на них с оружием. Пришлось применять силу, чтобы разоружить толпу", – сказал Зо Мин Тун.

По его словам, семь человек были убиты, поскольку препятствовали полицейским при разборе баррикад, пятеро человек погибли из-за сердечных приступов, еще один был убит в драке.

1 февраля военные в Мьянме сместили руководство страны и объявили в стране чрезвычайное положение на год. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах.

Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят протесты. США выступили против любых попыток воспрепятствовать "демократическим преобразованиям" в стране.

По данным ООН, на начало апреля жертвами военного переворота в Мьянме стали свыше 520 человек. Такие данные привел специальный посланник генсека ООН по стране Кристин Шранер Бургенер. По подсчетам Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы, с февраля в ходе столкновений погибли 728 человек.