Перевернувшийся на юге Москвы грузовик был перегружен на 15 тонн

Фото: Агентство "Москва"

Грузовик, который утром 22 апреля перевернулся на улице Большая Тульская, был перегружен на 15,5 тонны от общей допустимой массы в 25 тонн. Об этом говорится в микроблоге Twitter ЦОДД.

"Соответствующие органы примут необходимые меры", – говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. В результате аварии никто не пострадал. К 9:30 движение на участке было восстановлено. Самосвал подняли на колеса, а сотрудники коммунальной службы расчистили дорогу.