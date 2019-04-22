Движение затруднено на Большой Тульской улице из-за ДТП

На Большой Тульской опрокинулся гружёный песком грузовик

Движение транспорта затруднено на Большой Тульской улице из-за ДТП, передает телеканал Москва 24.

В районе улицы перевернулся грузовик с грунтом. По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. В результате аварии никто не пострадал.

К 9:30 движение было восстановлено. самосвал подняли на колеса, а сотрудники коммунальной службы уже расчистили дорогу. Причины происшествия устанавливают специалисты.

