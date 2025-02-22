ПВО сбила 2 украинских дрона за ночь

Фото: Министерство обороны РФ

Два украинских беспилотника были сбиты в ночь на 22 февраля над двумя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Ростовской и Воронежской областей", – указано в сообщении.

В ночь на 20 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над двумя российскими регионами. По данным Минобороны России, три дрона были ликвидированы над Крымом и еще один – над Брянской областью.

До этого, 19 февраля четыре украинских беспилотника были сбиты над территорией Крыма. Атака была зафиксирована в период с 22:25 до 23:10 по московскому времени.

