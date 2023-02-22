Число пострадавших при обстреле Шебекина выросло до трех

Фото: телеграм-канал "Вячеслав Гладков"

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших в результате обстрела города Шебекино выросло до трех человек. О происшествии он рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Третий пострадавший в Шебекине. Женщина с ранением нижних конечностей находится в ЦРБ в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", – говорится в его публикации.

Ранее стало известно, что украинские силы обстреляли город Шебекино Белгородской области. Вражеские снаряды попали по частному сектору.

Позже сообщалось, что в результате атаки со стороны ВСУ загорелся торговый центр.

Отмечалось, что при обстреле пострадали два человека. Одного пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Второй получил контузию и был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.



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