Под обстрел попало село Первое Цепляево Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Под обстрел попало село Первое Цепляево Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Снарядами повреждены 3 домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы. ВСУ продолжают расстреливать мирные объекты", – сообщил глава региона.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал.

Он также отметил, ЧП привело к возгораниям в двух хозяйственных постройках. На месте происшествия в данный момент работают пожарные расчеты. Кроме того, подомовой обход территории проводят глава округа Владимир Жданов и специалисты оперативных служб.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино Белгородской области. Снаряды киевского режима попали по частному сектору, в результате чего в трех домовладениях были выбиты окна, повреждены заборы и фасады.

Позже стало известно, что в результате обстрела загорелся торговый центр.

При обстреле пострадали два человека. Одного пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Второй получил контузию и был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.



Девочка погибла при обстреле села в Белгородской области

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!