Число пострадавших после обстрела ТЦ в Белгородской области увеличилось до двух

Фото: телеграм-канал Mash

Еще один пострадавший был доставлен в медучреждение после обстрела торгового центра в Шебекине Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В ЦРБ доставлен еще один пострадавший – мужчина с контузией. Состояние средней степени тяжести", – сообщил он.

Результатом повторного обстрела со стороны ВСУ стало повреждение крыши частного жилого дома. На объекте приступили к восстановлению поврежденных участков.

В результате обстрела ТЦ в здании произошел пожар. В настоящее время возгорание ликвидировано, сообщил Гладков.

До этого губернатор региона рассказал об одном пострадавшем в результате происшествия. По его словам, мужчину доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. Ему оказывали необходимую помощь.



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