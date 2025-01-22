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01:22

Происшествия

Беспилотник уничтожен над Воронежем

Фото: 123RF/aapsky

Силы ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник в небе над Воронежем. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительной информации, пострадавших среди местных жителей нет. Разрушения в регионе также не выявлены.

"Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился", – написал Гусев в своем телеграм-канале.

Вечером 21 января девять беспилотников были сбиты над территорией Ростовской области. По данным властей региона, пострадавших и разрушений в результате воздушной атаки нет.

В Белгородской области мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотника по движущемуся автомобилю на участке дороги Бессоновка – Орловка. Пострадавшего доставили в городскую больницу.

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