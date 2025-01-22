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Беспилотник уничтожен над Воронежем
Фото: 123RF/aapsky
Силы ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник в небе над Воронежем. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По предварительной информации, пострадавших среди местных жителей нет. Разрушения в регионе также не выявлены.
"Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился", – написал Гусев в своем телеграм-канале.
Вечером 21 января девять беспилотников были сбиты над территорией Ростовской области. По данным властей региона, пострадавших и разрушений в результате воздушной атаки нет.
В Белгородской области мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотника по движущемуся автомобилю на участке дороги Бессоновка – Орловка. Пострадавшего доставили в городскую больницу.