СК РФ возбудил дело по факту убийства россиянки и ее дочери в Турции

Фото: Следственный комитет РФ

Россиянку и ее дочь убили в Турции, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"По данным следствия, 29 ноября 2023 года на территории города Бодрум Турецкой Республики были обнаружены тела гражданок Российской Федерации 1981 и 2008 годов рождения с признаками насильственной смерти", – говорится в сообщении.

В рамках дела правоохранители проводят процессуальные действия и оперативно-разыскные мероприятия в целях установления лиц, которые имеют отношение к убийству. СК взял на свой контроль ход и расследование этого преступления.

О смерти двух россиянок стало известно в ночь на 29 ноября. Их нашли завернутыми в простыни и связанными веревками. Местные правоохранители начали масштабное расследование происшествия.

Сын погибшей рассказал, что на убийство мог пойти его отчим литовец Андрей Кушлевич. Он поделился, что мужчина и женщина не раз ссорились между собой. С его слов, отчим мог подняться в горы, где жила россиянка. Потом он якобы застрелил женщину и ее дочь, а затем связал их тела и выбросил в кювет, заявил сын убитой.

Позже выяснилось, что подозреваемый в убийстве Кушлевич находится в розыске в России по уголовной статье.