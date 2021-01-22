СМИ сообщили предварительную причину крушения Boeing 737 в Индонезии

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Трагедия с самолетом Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air в Индонезии могла произойти из-за проблем с автоматической системой контроля работы двигателя, передает газета The Wall Street Journal.

По словам источников издания, во время полета пилоты столкнулись с отказом на одном из двигателей автомата тяги, который контролировал ряд параметров лайнера. Издание утверждает, что пилоты должны были отключить систему контроля работы двигателя, однако они пытались ее восстановить, но не смогли и усложнили тем самым управление судном.

При этом собеседники агентства заявили, что эти данные являются предварительными, представители авиакомпании эту информацию пока никак не прокомментировали.

Самолет Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya 9 января следовал из Джакарты в Понтианак в Индонезии. По данным сервиса Flightradar24, самолет через четыре минуты после вылета резко потерял более 10 тысяч футов высоты. Сообщалось, что он упал в воду.

По данным авиакомпании, на борту воздушного судна находились 62 человека. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно уточнил, что все пассажиры являлись гражданами Индонезии. В российском посольстве в Джакарте подтвердили, что россиян на борту самолета не было.

Представитель агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади позднее сообщил, что самолет оказался в зоне сильной турбулентности.