Число жертв после обрушения в шахте в Кемеровской области возросло до трех

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Три человека стали жертвами обрушения горной породы в шахте в Кемеровской области. Об этом сообщил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

"В забое, где произошел выброс, работали три шахтера. Их тела без признаков жизни обнаружены в ходе горноспасательных работ", – написал Панов в Instagram.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате случившегося. Поиск еще одного оказавшегося под завалами человека вели спасатели.

Инцидент случился в городе Ленинск-Кузнецкий на шахте имени Тихова. В момент обрушения горной породы в шахте находились 44 человека. 41 из них смог самостоятельно выбраться на поверхность.

По факту гибели горняков СК возбудил уголовное дело.