СК возбудил дело по факту гибели двух горняков в шахте в Кемеровской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет открыл уголовное дело по факту гибели двух человек после обрушения породы в шахте в Кемеровской области. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В ведомстве заявили, что на месте происшествия обнаружены тела двух горняков.

Поиски еще одного человека продолжаются.

"На месте работает следственная группа, расследование уголовного дела продолжается", – заявили в СК агентству ТАСС.

Уточняется, что дело возбуждено по части 3 статьи 217 "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Инцидент случился в городе Ленинск-Кузнецкий на шахте имени Тихова. В момент обрушения горной породы в шахте находились 44 человека. 41 из них смог самостоятельно выбраться на поверхность.

Позднее в Ростхнадзоре сообщили об обнаружении двух погибших. Поиски еще одного человека производят 3 отделения спасателей.