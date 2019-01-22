"День испорчен". Лжезахватчик самолета Сургут – Москва прокомментировал инцидент

Фото: телеканал Москва 24

В Сети появились фотографии мужчины, которого СМИ назвали Павлом, захватившим самолет. Оказалось, что на фотографии другой человек. Он прокомментировал телеканалу Москва 24 инцидент.

"На этом рейсе меня нет, я нахожусь в Таиланде, где проживаю последние несколько месяцев. В Сургуте в последний раз я был в октябре прошлого года. Сначала мне начали названивать знакомые, потом я отключил телефон, потому что отвечать одновременно на столько звонков не было ни желания, ни возможности. Кто-то что-то перепутал, откуда ноги растут, я понятия не имею. Попытаюсь, конечно, разобраться, потому что день испортили, и это может отразиться на моей работе. Я работаю с туристами, и мнение обо мне, как о человеке, который захватывает самолет, наверное не сильно поможет моей репутации", – отметил мужчина.

Ранее сообщалось, что мужчина спровоцировал нештатную ситуацию на борту рейса SU1515. Он потребовал перенаправить воздушное судно в Афганистан. Уточняется, что самолет вылетел из Сургута в 13:00 по местному времени и должен был приземлиться в Шереметьеве в 16:20 по московскому времени.

Мужчина, которого приняли за захватчика самолета Сургут – Москва, прокомментировал ЧП

Экипаж лайнера уговорил злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске на дозаправку. Борт приземлился в 14:24. Его отогнали на самую дальнюю стоянку. На подъезде к аэропорту Ханты-Мансийска дежурят десять экипажей полиции.

Стало известно, что самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву в 02:40 23 января по местному времени (00:40 по московскому). В Москву самолет может прибыть в 03:51 по московскому времени.

По данным РИА Новости, пассажиров рейса SU1515 доставят в Москву резервным бортом авиакомпании.

Захватчик задержан, им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия". По данной статье злоумышленнику грозит 12 лет тюрьмы.

На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливает все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, пассажир находился в состоянии опьянения.