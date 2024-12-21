Хинштейн заявил, что ВСУ продолжают попытки атаковать Рыльск

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают попытки атаковать Рыльск Курской области, рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Так, в ходе осмотра последствий украинской атаки в городе начал работать детектор дронов, пояснил политик.

"Очевидно, противник продолжает попытки повторить удар, но, несмотря на угрозу, все спасательные работы идут полным ходом", – подчеркнул он.

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Рыльску 20 декабря. Российские силы ПВО смогли сбить несколько ракет, которые были выпущены из РСЗО HIMARS.

В результате атаки были повреждены ДК, ФОК, педагогический колледж, школа, пожарная часть, другие социальные объекты и частные дома. Кроме того, подача тепла временно приостановлена в 88 жилых домах из-за повреждения теплотрассы.

Обстрел привел к гибели пяти человек. Общее число пострадавших при атаке украинских войск составило 12 человек. Девять раненых находились в областной больнице, у восьми из них врачи диагностировали повреждения легких, у одного – состояние средней тяжести.

По факту украинской атаки следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.