Дело возбудили после гибели двух мужчин при крушении дельтаплана на Ставрополье

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух мужчин в результате крушения дельтаплана в Предгорном округе Ставропольского края, сообщает РИА Новости.

Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По данным следствия, погибшими оказались пилот и пассажир дельтаплана, жители городов Ставрополя и Лермонтова, оба – 1971 года рождения.

Следователи осмотрели место происшествия, а также организовали комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Крушение дельтаплана произошло за поселком Мирным на Ставрополье в 13:45.

В июле этого года в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края в воздухе столкнулись два дельтаплана. В результате инцидента погиб один из дельтапланеристов, им оказался местный житель. Пилот второго дельтаплана успел раскрыть парашют. Он выжил, но получил ушиб шейного отдела.

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