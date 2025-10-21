Число отравившихся едой в Улан-Удэ выросло до 121

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество людей, которые отравились в Улан-Удэ после употребления готовой еды в магазинах "Николаевский", увеличилось до 121. В их числе – 66 детей. Об этом РИА Новости рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

На данный момент в больницах находятся 67 человек, в том числе 40 детей.

О вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ стало известно 19 октября. На следующий день было зарегистрировано 89 заболевших, из них у 11 выявили сальмонеллез. Состояние всех пострадавших оценивалось как стабильное.

После случившегося заведующей производством цехом готовой пищевой продукции "Восток" было предъявлено обвинение по статье "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Женщина задержана.

На самом предприятии было выявлено большое количество санитарно-эпидемиологических нарушений. В связи с этим цех закрыли. Отравившимся пообещали выплатить компенсацию. Претензии будут приниматься по предварительной записи по телефону 8 (9025) 63-38-77.

