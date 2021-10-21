Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с микроавтобусом под Владимиром

11:13
Фото: СК РФ
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства расследование дела о ДТП с микроавтобусом во Владимирской области, жертвами которого стали четыре человека. Об этом сообщается на сайте СК.
"Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Владимирской области Ялину А. А. представить доклад о проведенных следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел ночью 21 октября на 187-м километре автодороги М7 Волга в Судогодском районе. Автобус Mercedes, который ехал в сторону Нижнего Новгорода, столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком Scania. В результате ДТП погибли четыре человека, еще шестеро пострадали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Также проверку организовала прокуратура региона.
Новости России: во Владимирской области автобус врезался в грузовик
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