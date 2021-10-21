Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с микроавтобусом во Владимирской области

Фото: vladimir.sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с микроавтобусом, которая произошла во Владимирской области. В результате ДТП погибли четыре человека, еще шестеро пострадали, говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.

Уточняется, что дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По предварительным данным, водитель микроавтобуса заснул за рулем. На место аварии выехали следователи и следователи-криминалисты СК РФ. Им предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. Также проверку организовала прокуратура региона.

Инцидент произошел в четверг ночью на 187-м километре автодороги М-7 "Волга" в Судогодском районе. Предположительно, автобус Mercedes, который ехал в сторону Нижнего Новгорода, столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком Scania.