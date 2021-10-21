Четыре человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком во Владимирской области

05:36
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Автобус и большегруз столкнулись на трассе М-7 "Волга" в Судогодском районе Владимирской области. Об этом в четверг утром, 21 октября, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По предварительным данным, жертвами аварии стали четыре человека, еще шестеро пострадали.
"По предварительной информации, автобус "Мерседес", следуя в сторону Нижнего Новгорода, допустил столкновение со стоящим на обочине большегрузом "Скания". По состоянию на 05:00 известно о четырех погибших и шести пострадавших", – говорится в сообщении.
На месте аварии сейчас работают сотрудники полиции и экстренных служб.
Ранее сообщалось, что пять человек, в том числе один ребенок, стали жертвами ДТП в Воронежской области. Авария произошла на автодороге Р-298.
До этого три человека стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса и "КамАЗа" в Калужской области. По данным прокуратуры, погибли пассажир и водитель автобуса, а также водитель грузового автомобиля. Трагедия произошла в районе населенного пункта Гусево.
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