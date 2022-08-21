Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием мотоцикла произошло на Смоленской-Сенной площади в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Авария случилась в районе дома 32. Там столкнулись два автомобиля и мотоцикл. В настоящее время на месте ЧП находятся оперативные службы столицы.

Из-за ДТП проехать по внешней стороне можно только по одной полосе из пяти. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда данного участка.

Ранее пять автомобилей столкнулись на улице Косыгина в Москве. Уточнялось, что авария произошла в районе дома 23, строения 2, в месте для парковки.

Также до этого три автомобиля столкнулись на ТТК в районе Велозаводской улицы. Движение в районе ДТП осуществлялось по двум полосам из четырех.

