Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Во дворе дома на Касимовской улице в Восточном Бирюлеве неизвестный поджег человека, передает Агентство "Москва".

Очевидцы вызвали полицию. Отмечается, что заявители опознали злоумышленника.

Обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Ранее сообщалось о задержании в Воскресенске супружеской пары по подозрению в убийстве родственницы, совершенном 10 лет назад. Как считают следователи, в апреле 2009 года подозреваемые 1976 и 1974 годов рождения у себя дома в селе Михалево во время бытовой ссоры убили 53-летнюю мать жены. Преступление было совершено на глазах их 16-летней дочери. Тело женщины супруги сожгли, а останки похоронили на местном кладбище.