Число пострадавших в результате ЧП на Каховской ГЭС выросло до 166

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Количество пострадавших в результате ЧП на Каховской ГЭС увеличилось до 166 человек, рассказали в медслужбах.

"В общей сложности с момента прорыва Каховской ГЭС в различные медицинские учреждения госпитализированы 166 человек", – передает ТАСС сообщение медиков.

Диверсия на Каховской ГЭС произошла в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал удары по станции терактом. Власти РФ выразили уверенность, что за этим стоит украинская сторона.

В связи с атакой на территории Новокаховского городского округа пришлось ввести режим ЧС.

Спасатели продолжают процедуры по обеззараживанию территорий. Из-за большого количества воды в регионе есть риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры.

Врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо пообещал, что Каховская ГЭС будет восстановлена. По его словам, от нее зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и севера Крыма.



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