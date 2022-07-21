Полиция задержала троих подозреваемых в стрельбе возле церкви в Москве

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Столичные полицейские задержали подозреваемых в стрельбе около церкви на Одинцовской улице в районе Строгино. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по городу.

"Как было установлено полицейскими, компания молодых людей несколько раз выстрелила в воздух, после чего они сели в автомобиль и уехали. На месте происшествия были обнаружены и изъяты гильзы, которые, как выяснилось по результатам экспертизы, являются светозвуковыми", – говорится в сообщении.

Полицейским удалось задержать троих подозреваемых на улице Твардовского. У одного из них при досмотре обнаружили предмет, похожий на охолощенный автомат Калашникова. Он отправлен на экспертизу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на Крылатской улице между несколькими мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них достал оружие и выстрелил в другого. Потерпевшего госпитализировали. Позже по горячим следам удалось найти и задержать еще двух участников конфликта.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

